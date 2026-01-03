Marc Hervieux annonce une grande nouvelle dans sa vie personnelle

En marge des promesses et résolutions effectuées en début d'année, il semble que Marc Hervieux ait sorti l'artillerie lourde, en témoigne sa plus récente publication sur les réseaux sociaux.

En effet, le ténor à la voix d'or annonce avec une évidente fierté que sa conjointe Kathleen et lui sont désormais fiancés. Dans un décor idyllique, sous les tropiques, Marc explique ainsi avoir demandé la main de sa douce, afin que le couple puisse unir sa vie par la voie du mariage. .

Il déclare :

« Que cette nouvelle année vous enveloppe de paix, de santé, d’ouverture et de sérénité. Qu’elle répare ce qui a été difficile, renforce ce qui compte vraiment et vous offre de belles raisons de sourire chaque jour. Je vous souhaite une année remplie d’amour, de moments simples mais vrais, et de petits bonheurs qui font toute la différence. 🤍🥂 Et en passant… elle a dit oui!!!! 💍 »

Vous pouvez voir les photos ci-dessous, prises par la fille de Marc, Loïane Hervieux.

Rappelons que Kathleen et Marc se sont rencontrés en 2023, quelque temps après que le chanteur ait annoncé sa rupture avec sa précédente conjointe. Depuis, il partage régulièrement de jolies photos de couple avec sa dulcinée. De le voir filer le parfait bonheur en compagnie de sa douce, nous remplis de joie! Nous leur transmettons nos meilleurs voeux. Longue vie au couple Hervieux-Croteau!

En outre, mentionnons qu'il y a quelques mois, c'est la fille de Marc, Loïane, qui a annoncé ses propres fiançailles, avec son conjoint Marc-Antoine. On imagine le fier papa, probablement déjà en train de mettre la main à la pâte pour une célébration haute en couleur. Pour rappel, Loïanne oeuvre au sein de sa propre entreprise, Essentiel Marketing, qui vise à offrir des services ayant pour but le rayonnement des compagnies par la création de contenu original.