Marc-André Fortin de Star Académie en deuil

Marc-André Fortin, grand gagnant de Star Académie en 2005, a annoncé lundi sur ses réseaux sociaux le décès de sa maman.

« Maman.

Hier soir, à 22 h 25, une parcelle de mon cœur s’est brisée. Mon souffle s’est coupé. Tu as déployé tes ailes de papillon et tu es partie pour toujours…

Nous t’avons accompagnée, cajolée, gâtée et tenu la main jusqu’au bout de ta route. Un moment d’une immense douleur, mais aussi rempli de ta force. Cette force qui t’a habitée jusqu’à la fin et qui continuera de nous inspirer.

Ça m’apaise de savoir que tu ne souffres plus. Mais j’aurais tellement aimé te garder encore près de nous, plus longtemps…

Bon vol, bon voyage, ma petite maman d’amour

Je t’aime à l’infini Xxx », écrivait-il en accompagnement d'une image de sa mère et lui dans une chambre d'hôpital.

Il a reçu énormément de réconfort, notamment de la communauté artistique. Patricia Paquin a d'ailleurs écrit un message très touchant : « Perdre sa maman, c’est perdre son pilier, son refuge, celle qui nous écoute, nous comprend et ne nous juge jamais. J’aime croire qu’elles sont encore là, quelque part, à veiller sur nous.❤️ »

Nous offrons nos plus sincères condoléances à Marc-André, sa famille et ses proches.