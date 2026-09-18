Maïka Desnoyers délaisse l'animation de ce populaire projet

Ces dernières semaines, Maïka Desnoyers s’est ouverte avec franchise à de nombreuses reprises sur ses récents ennuis de santé, abordant entre autres de plein front sa perte de poids. En cause, la populaire courtière immobilière affirmait être atteinte d’insuffisance surrénalienne, une condition qui se manifeste entre autres par une grande fatigue, des étourdissements et des signes de basse pression.

Depuis le début du diagnostic, Maïka se montre très ouverte à aborder le sujet publiquement, et c'est d'une façon tout aussi émouvante qu'elle a annoncé devoir se retirer de l'animation d'un projet qui lui tient particulièrement à coeur.

Depuis quelque temps, Maïka coanime le balado C'est quoi ton style, en compagnie de l'animatrice Bianca Savoie. Cette semaine, la fière maman a cependant annoncé qu'elle quittait le projet de façon temporaire. Ses enjeux de santé l'ont effectivement incitée à revoir ses priorités. « Pour une durée indéterminée, quelques mois sûrs, au moins on va se rendre jusqu'à la période des fêtes, Maïka va se retirer du podcast » annonce Bianca, devant son amie qui se montre très émue.

On comprend que l'animation du projet est un projet très important pour Maïka, mais qu'elle doive avant tout prendre soin d'elle-même pour revenir en force.

« J'étais rendue à 103 livres. [...] Je me levais, la tête me tournait, je n'allais plus bien », enchaîne Maïka. « J'avais des petites idées noires. J'en parlais, oui, mais je ne savais pas ce que j'avais. J'en parlais pas tant que ça. Il y a eu un moment donné où je me suis dit : "Hey, tu sais quoi, mes enfants sont super bien accompagnés. Si j'ai à quitter ce monde, ils vont être bien. »

Nous souhaitons que cette période de pause puisse permettre à la pétillante Maïka de se reposer et de faire le point sur ses engagements professionnels et personnels. On lui envoie beaucoup d'amour et de douceur!

D'ici là, elle poursuit les tournages de la nouvelle saison de Vendre ou rénover au Québec, qui prendra l'antenne à Canal Vie cet hiver.