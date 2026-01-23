Ludovick Bourgeois souligne avec émotion la fin d'un projet

Depuis sa victoire à La Voix, en 2015, on peut dire que Ludovick Bourgeois a su capter l'intérêt du public, qui est toujours au rendez-vous pour ses différents projets musicaux.

Le dernier en date, Les BB par Ludovick Bourgeois, l'aura amené à sillonner les quatre coins du Québec, pendant 2 ans et des poussières. La tournée s'étant arrêtée le mois dernier, le chanteur a tenu à remercier ce vendredi le public, par l'entremise d'une touchante publication sur les réseaux sociaux.

Il écrit :

« Après un mois de repos suivant la tournée Les BB par Ludovick Bourgeois, je veux d’abord vous dire merci 🤍

Merci d’avoir été présents, et d’avoir rendu ce projet possible et mémorable. 2 ans de tournée, plus de 75 000 billets vendus, et surtout… tellement de plaisir, soir après soir 🎶

Je pense qu’il serait fier de moi ✨ Et ce n’est pas fini… On se prépare déjà pour la nouvelle tournée Karaoké 90’ qui débutera à l’automne 2026 🔥🎤 »

Voyez la publication complète en bas de cet article.

Dans les photos qui accompagnent le texte, on peut notamment y voir Ludovick avec son célèbre papa, Patrick Bourgeois, chanteur du groupe des BB. « Pour mon fils qui prendra la relève de son père un jour, en espérant que tu puisses réussir sans cheveux longs. Ton Père XXX » lui avait un jour écrit l'interprète de « Fais attention ». Que c'est beau! Nul doute que Patrick serait très fier de son fils et de ce qu'il est devenu!

Mentionnons au passage que Ludovick sera de retour sur les scènes québécoises avec un tout nouveau spectacle. Dans cette tournée Karaoké 90, Ludovick replongera dans la décennie 1990 avec trois tableaux remplis de chansons des BB, des classiques québécois et des hits mondiaux. Tous les détails sur son site.