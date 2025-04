Ludovick Bourgeois répond à une question délicate sur l’héritage de ton père

Il y a deux semaines, au talk-show On ramassera demain de Pier-Luc Funk, les invités devaient répondre à une question gênante pour éviter de boire un shooter rempli d'un breuvage peu ragoûtant.

Si plusieurs questions n'ont pas été répondues, Ludovick Bourgeois a, lui, choisi de répondre à celle qui était la plus personnelle d'entre toutes.

« Combien as-tu reçu, à peu près, avec l'héritage de ton père? »

« Pour vrai, j'ai le goût de répondre parce que ça clarifierait bien des trucs avec ben du monde », a déclaré le chanteur.

« J'ai hérité d'un beau catalogue musical », a-t-il indiqué.

« T'as pas eu d'argent? », demande l'animateur. « Non, zéro », poursuit le fils de Patrick Bourgeois. « L'héritage musical, le catalogue, oui, mais un chèque, non, on n'a pas reçu de chèque. »

Il poursuit : « Plusieurs gens pensent qu'on est nés dans l'opulence, mais ce n'est pas le cas, honnêtement. »

Ricardo Trogi a lui aussi répondu à une question délicate au cours de ce jeu, révélant que son contrat de réalisateur le plus lucratif pour une publicité avait été de 22 000 $.

On ramassera demain est diffusé les jeudis à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.