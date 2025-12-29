Accueil
Ludovick Bourgeois pose avec son amoureuse et ses deux enfants : ils sont magnifiques!

Quelle belle famille!

Ludovick Bourgeois à la Salle Albert-Rousseau
Stéphanie Nolin
Stéphanie Nolin

La période des fêtes est toujours une occasion festive de réunion pour les familles. C'était le cas pour Ludovick Bourgeois, qui a pris du temps en famille, après la fin de sa tournée Les BB par Ludovick Bourgeois.

En ce sens, il a pris la pose, sous le sapin, avec son amoureuse Olivia Rochon et leurs deux enfants, Sam et Cali.

Voyez le portrait de famille ci-dessous.

Ne sont-ils pas magnifiques?

Si la petite Sam ressemble beaucoup à sa maman, le jeune Cali lui a plutôt les airs de son père.

Nous leur envoyons nos meilleurs voeux pour une nouvelle année merveilleuse!

Notons que Ludovick Bourgeois lancera bientôt une nouvelle tournée, intitulée Karaoké 90, dans laquelle il revisitera les grands classiques de cette génération. Ça promet!

