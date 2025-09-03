Luc Poirier vient en aide à un jeune garçon malade

Ce mardi sur ses réseaux sociaux, l'homme d'affaires Luc Poirier a entrepris d'aider une famille, dont le garçon est atteint de la Leucémie.

Ainsi, il a rencontré le petit Grégoire et son papa, dans le but de leur changer les idées. Par le fait même, il invite ses nombreux supporteurs à encourager Grégoire en achetant un livre qu'il a créé.

Il écrit : « La semaine passée, j’ai rencontré le jeune Grégoire, 9 ans, malheureusement atteint de la leucémie. Son père, Matthieu, était entré en contact avec nous afin de venir lui changer les idées, lui qui passe malheureusement la majorité de son temps à l’hôpital.

Ce jeune avait aussi un projet spécial à nous présenter et aujourd’hui, c’est pour ça que je fais cette publication.

👉 Avec l’aide de son enseignante et de son imagination débordante, il a rédigé un livre intitulé Les mystérieux toutous. En plus d’être une belle activité qui lui permet de s’évader et de rêver, cela a pris un tout autre angle récemment : le livre a été publié et Grégoire a décidé de donner les profits de la vente de son livre à Leucan et à la Fondation du Children, pour aider à la recherche et remercier tout ce que l’Hôpital de Montréal pour enfants a fait pour lui !

🏒 Pour ajouter à ça, Nick Suzuki lui-même s’est joint à la partie et a autographié 25 livres qui partiront aux plus généreux donateurs.

✅ Pour vous procurer ce livre et faire un bon geste »

Voilà une belle cause, qui mérite toute notre attention!

Félicitations à Luc Poirier pour son implication auprès de cette famille! Au lendemain de la publication, il écrivait déjà : « Le papa de Grégoire me dit qu’il reçoit déjà beaucoup de commandes. Merci à tous, vous êtres incroyables ! »

En effet, Grégoire a vendu 2000 livres jusqu'à maintenant. Deviendra-t-il best-seller avec son premier ouvrage? On lui souhaite!