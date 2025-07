Louise Sigouin et sa conjointe ont foulé deux tapis rouges ensemble récemment

Récemment, l'experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin a foulé différents tapis rouges au bras de sa conjointe, Lise Garceau, une professeure de méditation et consultante en croissance personnelle et professionnelle.

Les deux femmes ont notamment assisté à la première du spectacle musical We Will Rock You en mai, puis celle de la comédie musicale Chicago, la semaine dernière.

Les deux femmes étaient, chaque fois, tout sourire.

Voyez les photos au bas de l'article.

Il faut dire que lundi soir a été diffusé le tout dernier épisode de la première saison de Si on s'aimait Célébrités. Deux mois après leur voyage au Mexique, les participants étaient réunis pour discuter des moments marquants de la saison. Ni Louise Sigouin ni les animateurs, Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, n'ont participé à ces retrouvailles. Les célébrités et leurs prétendants étaient invités à commenter les aventures des autres. Ceci a mené à des discussions franches et respectueuses. Vous pouvez revoir l'émission sur tvaplus.ca.

Notons que nous ne savons pas encore si Si on s'aimait reviendra à TVA, sous quelle forme que ce soit. À suivre!