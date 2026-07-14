Louise Forestier révèle être atteinte d'un cancer

Dans la bande-annonce du film Vieille Corneille de Martin Villeneuve, on apprend que la chanteuse Louise Forestier est atteinte d'un cancer.

« J'ai le pire cancer qu'une chanteuse peut avoir », dit-elle, sans préciser le type de cancer.

Ça pourrait être très triste, mais je n'arrive pas à trouver ça triste.

D'une durée de 50 minutes, le documentaire musical accompagne l'icône québécoise Louise Forestier, 83 ans, dans une réflexion sur la création, la liberté, la vieillesse, la mort et notre époque. Entre le Québec et la Tasmanie, au fil des saisons, émerge un portrait profondément humain qui dépasse largement la figure de l'artiste pour parler de nous tous.

À la toute fin de la bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessous, elle dit ceci : « Tu sais, quand on dit : "Ah, j'ai mon voyage!", ça voulait dire : "Je suis tannée, j'en peux plus". Non, moi j'ai eu un beau voyage ».

Ces quelques images sont extrêmement touchantes, donc on peut certainement s'attendre à beaucoup de tendresse et de force dans cette proposition cinématographique, qui sera en compétition officielle au Flickers' Rhode Island International Film Festival au mois d'août.

Nous souhaitons à Madame Louise Forestier de conserver ce moral de béton, particulièrement inspirant.