Louis Morissette souligne avec émotion la fin d'un important projet

Depuis septembre 2023, Louis Morissette sillonne les quatre coins du Québec avec son spectacle Sous pression. Pour son tout premier spectacle solo en carrière, le populaire producteur et animateur a décidé d'explorer sous le couvert de l'humour certains déboires encourus au cours de sa carrière, dont ses prises de bec avec Québecor, ou encore l'échec de son émission V.I.P. parue en 2004.

On vous invite d'ailleurs à découvrir ce que nous avions pensé de ce spectacle ici.

C'est ce samedi, au Théâtre Alphonse-Desjardins de Repentigny, que Louis donnait la toute dernière représentation de son spectacle à succès. Une soirée qu'on s'imagine forte en émotions. En ce sens, pour clore le projet en beauté, Louis a partagé sur ses réseaux sociaux un touchant texte, dans lequel il remercie notamment sa famille de l'avoir épaulé tout au long de cette aventure.

« J'ai l'impression qu'hier encore je me demandais si j'avais le courage de faire mon premier spectacle solo. Si j'allais avoir la formule pour trouver ma voie, si le public allait me suivre.

Presque 3 ans après les premiers rodages, après 175 spectacles et 110 000 spectateurs, je tourne la page sur cette aventure qui aura marqué ma carrière. Professionnellement, mais aussi personnellement. D'abord par son contenu puisque le spectacle est une prise de conscience, un besoin de me comprendre, de me calmer. Aussi parce que j'ai pu vivre cette expérience avec mon garçon Justin qui a fait une super job pour réchauffer la salle avant son vieux père. Je suis si fier de lui, de l'artiste et de l'humain qu'il devient.

J'ai tout aimé de cette tournée. »

Louis termine ensuite son message en remerciant sa conjointe et ses enfants :

« À ma famille qui a accepté que je partage des passages de nos vies avec le public.

À ma femme et mes deux filles Delphine et Raphaëlle qui ont passé des soirées complètes dans les coulisses (Véro a vu le show 65 fois). Votre présence me donnait des ailes. Notre famille, c'est la chose qui m'émeut le plus. Je suis un père et un mari choyé. »

Pour ceux ayant raté le spectacle Sous pression de Louis Morissette, précisons qu'il sera disponible sur Véro.tv le 17 mars prochain.