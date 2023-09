Louis Morissette remercie sa femme dans une publication remplie d'émotions

Louis Morissette annonce officiellement, en ce jeudi, le lancement de la tournée de son nouveau spectacle.

Celui-ci s'intitule Sous pression. Il explique ainsi le titre : « Le spectacle a eu plusieurs titres… « Mon dernier show », « Dernier round », « Le meilleur des poches », « Frais comme une rose ». Finalement, mon épouse m’a fait remarquer que le mot qui revenait le plus souvent dans le show était « pression ». Celle que je me mets, que la vie a gentiment posée sur mes épaules, celle que la société impose », indique-t-il.

« J’ai envie de simplicité et d’authenticité », ajoute-t-il. « Et de me remettre en danger. J’ai donc écrit un show que je considère le plus authentique et vrai possible. Être vrai, c’est parler de mon parcours, de mes travers, de mes échecs, des moments qui m’ont modelé. Et en parler en creusant, en enlevant le vernis que j’ai longtemps appliqué sur ma personnalité. »

Dans cette longue publication sur ses réseaux sociaux, Louis Morissette remercie son script-éditeur (François Avard), sa metteure en scène (Pascale Renaud-Hébert), son associée (Véronique Trépanier) ainsi que sa femme (Véronique Cloutier) : « Un dernier merci spécial à ma femme pour la liberté qu’elle m’accorde. Ce spectacle, c’est ma vie, c’est nos vies, à travers nos joies et nos tristesses. Merci de toujours respecter le créateur derrière ton mari ».

Vous pouvez déjà vous procurer des billets pour les préventes pour les spectacles de Montréal (28 et 29 mars 2024) et Québec (16 et 17 avril 2024). Pour chaque billet vendu, 2$ seront remis à la Fondation Véro & Louis.

Rappelons que le couple a récemment fait une apparition surprise dans cette populaire série québécoise. Plus de détails ici.