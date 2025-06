Louis Morissette endosse un projet important

Depuis qu'elle a choisi de quitter Radio-Canada pour lancer sa propre chaîne d'information sur les réseaux sociaux, la journaliste Alexane Drolet (voir sa photo ici) a beaucoup fait parler d'elle. Suffisamment pour attirer l'attention d'un producteur qui a vu de la valeur dans son projet, à juste titre.

Il s'agit de Louis Morissette, qui a choisi d'endosser le projet d'Alexane, intitulé Alexplique, pour lui permettre de le pousser encore plus loin.

La journaliste dévoile ce nouveau partenariat sur ses réseaux sociaux, avec enthousiasme.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Elle écrit : « Ma nouvelle figure paternelle professionnelle 🥹🥂

Le premier jour d’Alexplique, j’étais pressée à vouloir m’entourer des meilleures personnes pour faire avancer le projet.

Louis a tout de suite dit GO!! On a passé une heure à brainstormer plein d’idées. Et le dernier mois on a bâti quelque chose de solide pour la suite d’Alexplique!

Vraiment contente d’avoir des gens qui vont m’aider au montage, pour les partenariats et pour faire accélérer mon projet 🫶🏻 Je me pince. Il me reste juste à créer!!!🎉🙌🏻 »

Nous leur souhaitons la plus belle des collaborations et nous serons au rendez-vous pour découvrir les contenus d'Alexane!

Vous pouvez la suivre ici : Tik Tok - Instagram - Facebook - YouTube