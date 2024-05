Lou-Pascal Tremblay et sa conjointe Marina Bastarache brillent lors d'un évènement mondain

Vendredi soir avait lieu la soirée des Printemps du MAC 2024, à l'Arsenal art contemporain.

Plusieurs vedettes avaient enfilé leurs plus beaux atours pour participer à la soirée-bénéfice au profit de la Fondation du Musée d'Art Contemporain de Montréal.

L'acteur Lou-Pascal Tremblay et sa conjointe Marina Bastarache étaient habillés par la marque Maison Prefontaine, qui se distingue par sa conception et sa fabrication artisanale de vêtements en denim, inspirés par l'univers du western. Écoutez la designer et ses muses parler des looks créés spécialement pour la soirée dans la vidéo au bas de l'article.

On vous invite aussi à découvrir la magnifique robe de la créatrice Noémie Vaillancourt que portait Catherine St-Laurent, qui a aussi attiré les regards lors de cet événement mondain.