Lou-Pascal Tremblay aborde la grave maladie de sa maman pour la bonne cause

Lou-Pascal Tremblay, interprète du Dr Jacob Faubert dans STAT, s'est récemment lié à l'Organisme de Soutien aux Proches Aidants en Oncologie du Québec en tant que porte-parole.

L'acteur explique sa décision de s'impliquer ainsi : « En 2019, ma maman est tombée malade. Considérablement malade; un cancer de stade 4. À ce moment-là et ce, sans trop m’en rendre compte, je suis devenu, avec son conjoint, un proche aidant. Tout comme moi, la plupart des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain dans cette position, ne se reconnaissent pas ainsi. Il est alors tellement difficile d’évaluer ce que ça impliquera en temps, en efforts physiques, psychologiques et émotionnels. On ne pense pas à lever la main pour du soutien et pourtant... »

Il ajoute : « J’ai dit oui pour ma maman, et aussi pour ceux qui, comme elle, ne cessent de surmonter les embûches avec robustesse et résilience. J’ai dit oui pour ceux qui les accompagnent, qui restructurent leur vie pour offrir le meilleur support possible et qui trop souvent s’oublient. »

Il termine son message avec beaucoup de bienveillance : « Ce sur quoi, aujourd’hui, je ne vous demande pas de participer à un concours ni de vous commander un nouveau produit en cliquant sur un hyperlien, mais de simplement vous reconnaître si vous êtes un proche aidant. Je souhaite humblement faire une différence, à l’échelle de mes capacités. J’ai surtout envie que la lumière soit déposée sur des gens comme Chantal Tardif, qui travaille sans relâche pour aider le plus de gens possible. Merci Chantal pour ta confiance, plus qu’heureux de faire partie de la famille ! »

Son confrère de STAT, Anglesh Major, a commenté sa publication ainsi : « ❤️❤️ t'es un bon », et Alexandre Champagne a ajouté : « Un esti de bon gars certifié 🤝🏼♥️ ».

Bravo à Lou-Pascal pour ce geste humain et ce texte qui aura certainement un effet considérable sur des proches aidants qui minimisent leur impact au quotidien.