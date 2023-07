L'humoriste Silvi tourigny dévoile le résultat d'une réaction allergique sur son visage : Ouch!

Silvi tourigny a eu la chance de participer au Gala Ultime d'Yvon Deschamps, jeudi dernier, dans le costume de son personnage de Carole.

Sur ses réseaux sociaux, elle a d'ailleurs partagé quelques photos de cette soirée « ultime ». Voyez les images au bas de l'article.

Puis, lundi, elle a dévoilé une photo bien moins festive sur Instagram.

En effet, on voit sa lèvre inférieure et une partie de son visage enflée. « Pis toi Silvi, ta fin de semaine? Ben j’ai découvert que j’étais rendue allergique aux pommes!!! #tabarnak #nofilter », écrit-elle en accompagnement de l'image.

Elle explique la situation plus en détails en commentaire : « Donc en gros, je mets régulièrement des pommes vertes dans mes smoothies et je n'ai JAMAIS eu de problème. Mais manger une pomme avec la pelure, ça faisait des années que j'e navais pas fait ça. (Je vous confirme que ça va prendre un bout avant que je réessaye! lol) Là ça va beaucoup mieux, c'est encore enflé, mais je n'ai plus l'air d'une candidate de « Chirurgie botchée »! Bref, je vais aller voir mon médecin cette semaine pour en savoir un peu plus et faire des tests d'allergie. 😉 »

On lui souhaite de retrouver son visage dans son état normal bien vite!

Rappelons que Silvi tourigny animera un Gala ComediHa! cet été avec son amie Cathy Gauthier.