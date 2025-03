L'humoriste Mélanie Ghanimé livre un témoignage bouleversant après avoir sauvé une vie

L'humoriste Mélanie Ghanimé fait une publication sur ses réseaux sociaux ce jeudi, après avoir vécu un moment particulièrement bouleversant.

Alors qu'elle rencontrait une personne en détresse, Mélanie a eu les bons mots et la bonne démarche, accompagnée par son amie Manon, pour l'aider.

Elle explique : « Je ne voulais pas en parler publiquement mais on m'a fait comprendre l'importance de la sensibilisation à ce sujet, à l'empathie et à la détresse.

Hier soir, en marchant mon chien avec mon amie Manon, on a croisé une femme en détresse qui avait pris la décision de s’enlever la vie, en sautant en bas de l’overpass.

En marchant, je l’ai vu et j’ai dit mon amie « C’tu une place pour marcher ça ou c’est une personne en détresse? »

La femme se débattait avec des branches pour se rendre au dessus de l’autoroute. J’ai compris assez vite ce qu’elle s’en allait faire et que c’était une question de temps.

Je suis allée me présenter, je lui ai dit que j’étais nouvelle dans le coin, j’essayais de créer un lien.

Mon amie m’a regardé en me pointant son cell et en me demandant subtilement : « Est-ce que j’appelle la police? » Je lui ai fait un gros signe de OUI, je savais ce qui s’en venait, j’avais vraiment de la misère à entrer en contact avec elle, je ne savais pas comment m’y prendre.

J’ai vu la détresse dans ses yeux, elle m’a regardé et m’a dit : « J’en peux pu, vas t’en! »

Je lui ai demandé la permission pour lui flatter le dos à travers le grillage qui nous séparait. Je lui ai flatté l’épaule, je ne me rendais pas plus loin.

Je lui ai dit que j’avais déjà été à sa place et que même si je ne connais pas toute son histoire, que je sais à quel point cette décision là est difficile et que je sais qu’elle doit souffrir énormément pour être prête à sauter. Je lui ai dit que je comprenais qu’elle ne veuille plus souffrir.

Elle m’a regardé … et je lui ai dit : «Voulez-vous, on va aller prendre une petite marche ensemble avant pis on reviendra sur l’overpass après ?»

Fallait que je la ramène sur la terre ferme, elle était à 20 pieds du sol pis j’avais peur qu’elle se fasse mal.

Elle m’a regardé, elle m’a dit: « Ok, on va marcher avant… »

Elle a commencé à marcher dans l’autre sens, s’emmêlait dans les branches, j’ai eu peur qu’elle tombe, la police est arrivée en même temps. J’ai fait le tour en courant pour aller la rejoindre, remplir ma promesse d’aller prendre une marche, on s’est tenue par le bras jusqu’au banc de parc. La police a pris le relais. »

Le témoignage se poursuit alors que l'humoriste propose des ressources pour les personnes qui vivent un moment difficile, ressources que nous vous partageons ici aussi :

Ligne d'aide en cas de crise : 9-8-8

Jeunesse j'écoute : 1-800-668-6868

Ligne d'écoute Espoir pour le mieux-être : 1-855-242-3310

Voyez son témoignage complet dans la publication ci-dessous.

Nous en profitons pour envoyer un câlin virtuel à tous ceux et celles qui pourraient en avoir besoin en ce moment. Vous n'êtes pas seuls! N'hésitez pas à dire à vos proches que vous les aimez, c'est plus important qu'on le pense.

Merci à Mélanie Ghanimé pour son témoignage aussi touchant qu'important et pour ce geste altruiste qu'elle a posé.