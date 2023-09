L'homme qui harcelait Annie Villeneuve reçoit sa sentence

Mercredi, sur les réseaux sociaux, la chanteuse Annie Villeneuve a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'un homme qui la harcelait a plaidé coupable et a reçu sa sentence.

« Cette personne ne pourra plus rôder pendant des heures sur les lieux de spectacle où je me trouve, attendre que je marche vers ma voiture après un spectacle pour m’approcher, m’offrir des cadeaux malaisants bref, m’épier, m’effrayer et empoisonner ma vie », indique-t-elle.

Elle ajoute : « Et par-dessus tout, cette personne ne pourra plus m’empêcher de rencontrer mon public sereinement après mes spectacles. »

La chanteuse précise avoir été aidée par Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et que son harceleur aussi a été accompagné. « C’est ce que je souhaitais. Qu’il soit pris en charge par des professionnels et soutenu par ses proches. Cette démarche-là m’a permis de m’en assurer. Dénoncer quelqu’un, c’est l’occasion pour elle/lui de recevoir de l’aide et pour soi, de retrouver sa liberté. »

Elle termine en disant : « Si je retiens une chose de cette histoire, c’est que lorsque quelqu’un dépasse nos limites et qu’on subit du harcèlement, il faut poser des actions pour que ça arrête. Rapidement. Il ne faut pas hésiter à porter plainte. C’est valable pour tout le monde, dans tous les milieux de vie ou de travail, et ce, peu importe la forme de harcèlement. »

Annie Villeneuve a reçu beaucoup d'appui et d'amour de la communauté artistique suite à cette déclaration. Plusieurs mentionnent qu'il faut du courage pour prendre action et la félicitent.

Bravo Annie pour ce geste significatif et ces propos qui sauront, on l'espère, encourager d'autres personnes à dénoncer!