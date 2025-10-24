L'ex-dragon Nicolas Duvernois vit une grande déception : « face d'un gars désespéré »

Ce vendredi, l'entrepreneur et ex-dragon Nicolas Duvernois a révélé sur ses réseaux sociaux vivre une grande déception.

Un projet qui lui tenait à coeur ne pourra pas être réalisé puisque quelqu'un d'autres travaille sur la même idée en même temps que lui.

Il écrit : « 😒 Ça... et bien c’est la face d’un gars désespéré d’avoir travaillé 5 ans sur un projet qui lui tenait à cœur, qui était vraiment bon, vraiment original, qui avait tout pour réussir et qui finalement... sera fait par un autre! Et oui, j’ai découvert ce matin qu’une autre personne était en train de réaliser cette même idée! »

« 🎬 C’était un film...oui, oui, un film! », indique-t-il.

« J’avais eu l’idée de ce film juste avant la pandémie. Une comédie, drôle, touchante, intelligente, rassembleuse. Un film sur lequel j’ai beaucoup réfléchi et travaillé, un film qui fait du bien.

🙄 Pour tout vous dire, je m’en veux, j’aurais dû faire à ma tête et foncer. Je me sentais imposteur de m’aventurer dans une industrie que je ne connaissais aucunement, je sentais qu’on n’allait pas me prendre au sérieux.

📢 Pour cette raison, j’ai « pitché » mon idée à plusieurs hauts placés de l’industrie et tous ont cherchés à m’en décourager. Loin d’être découragé, leurs mots m’ont cependant ralentis...

💡 Ce matin je m’en veux, mais c’est une leçon que je ne suis pas près d’oublier. Jamais, plus jamais je ne laisserai les autres choisir quel projet je peux faire ou pas ou quelle idée est bonne ou pas. Ça... je me le promets! »

Au moins, il tire donc une leçon importante de cette mésaventure.

Sur ses réseaux sociaux, les gens l'encouragent à faire son film malgré tout, parce que « ce ne sera jamais pareil à 100 % ». « En effet… mais ça ne sera pas évident maintenant que le concept est « pris »! », répond-il.

Mais, avouons que nous sommes curieux de savoir quelle était cette idée de « comédie, drôle, touchante, intelligente, rassembleuse »? Peut-être le saurons-nous un jour...