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Les vedettes québécoises et leurs enfants participent à Festilumi

Une soirée d'Halloween haute en couleur!

Festilumi
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi soir, Festilumi avait déroulé son tapis rouge pour accueillir des personnalités québécoises et des créateurs de contenu lors d'une soirée d'Halloween bien spéciale.

Marie-Soleil Dion, Audrey-Louise BeauséjourIma, Émile Mailhiot, Meggie Lagacé, Mélissa Cardona, Geneviève Everell et Ingrid Falaise ont défilé avec leur famille.

On doit dire que nous avons craqué pour Mathieu Robitaille d'OD Afrique du Sud et son adorable petit garçon, James. Voyez une photo ci-dessous.

Plusieurs artistes, dont Charlie Lemay-Thivierge, avaient aussi amené leur chien puisque des soirées canines sont aussi organisées cette année.

Voyez notre galerie complète au bas de l'article.

Pour tous les détails du parcours lumineux, c'est par ici.

La Soirée d'Halloween de Festilumi

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La Soirée d'Halloween de Festilumi
Sur la photo : Geneviève Everell© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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La Soirée d'Halloween de Festilumi
Sur la photo : Geneviève Everell© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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La Soirée d'Halloween de Festilumi
© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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La Soirée d'Halloween de Festilumi
© Showbizz.net / Patrick Lamarche

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