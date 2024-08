L'équipe de Céline Dion s'insurge sur les réseaux sociaux

Samedi, sur les réseaux sociaux de Céline Dion, son équipe a fait paraître un message qui disait ceci :

« Aujourd'hui, l'équipe de direction de Céline Dion et sa maison de disques, Sony Music Entertainment Canada Inc., ont pris connaissance de l'utilisation non autorisée de la vidéo, de l'enregistrement, de la performance musicale et de Céline Dion chantant « My Heart Will Go On » lors d'un concert de Donald Trump. / Rassemblement de campagne de JD Vance dans le Montana.

Cette utilisation n'est en aucun cas autorisée et Céline Dion n'approuve aucune utilisation similaire.

Le texte se concluait par ces quelques mots qui voulaient tout dire : « …Et vraiment, CETTE chanson ? ».

Voyez la publication au bas de l'article.

Céline Dion n'est pas la première artiste à se plaindre de Donald Trump qui utilise des chansons de manière non autorisée lors de rassemblements électoraux. Neil Young, Queen et les Rolling Stones ont aussi été victimes du même genre de discrédit.

Rappelons que Céline Dion a fait son grand retour à la musique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris il y a deux semaines. Nous espérons la revoir prochainement sur scène, si sa santé le lui permet, bien évidemment.