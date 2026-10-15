Lequel de Julie Perreault ou de Stéphane Rousseau sait le mieux garder un secret?

Julie Perreault et Stéphane Rousseau, qui ont fait le vœu de s’aimer pour l’éternité le 13 juin dernier, se sont prêtés à un jeu de questions en rafale à propos de leur couple, une initiative de Elle Québec sur Instagram.

Au début de l'exercice, les amoureux prétendent être tous les deux romantiques. « C’est moi qui t’ai dit je t’aime en premier, je pense », révèle l’humoriste en regardant tendrement sa douce. « Oui, avec une mise en garde avant : "Je t’avertis tout de suite, je vais te dire je t’aime!" », elle réplique en riant.

Si c’est apparemment Julie qui propose le plus d’idées de voyages, bien que l’élu de son coeur fasse souvent preuve d’une plus grande capacité à improviser, c’est à Stéphane que revient la palme d’or de celui qui sait le mieux garder un secret. « Premièrement, je les oublie les secrets, fait que moi, si tu me dis quelque chose, il y a bien des chances que je ne le répèterai pas parce que je risque de l’oublier. »

Pour sa dulcinée, c’est tout autre chose. Elle avoue qu’on ne devrait peut-être pas lui confier un secret. « Si quelqu’un me dit : dis-le pas... [hésitation] J’ai déjà dit à quelqu’un : "C’est sûr que je vais le dire à Stéphane". » Il ajoute aussitôt: « J’ai un ami qui m’a dit récemment : "ouin, mais dis-le pas à Julie", pis je te l’ai pas dit. »

Quand son amoureux refuse de lui donner des indices après plusieurs tentatives ratées pour deviner l'identité de l'ami en question, Julie proteste amusée: « On a dit pour le meilleur et pour le pire. » Et la réponse de Stéphane est savoureuse.

Exactement, moi je suis le pire, elle, c’est la meilleure.

Ils sont trop choux. Voyez la vidéo au complet ci-bas.

Rappelons que le couple fait la couverture du numéro d'octobre 2026 du magazine ELLE Québec.