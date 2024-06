Lundi soir, lors de la réunion de la téléréalité Les traîtres, nous avons appris que deux invités formaient un couple depuis les tournages.

Il s'agit de la relationniste Laurie et du policier enquêteur Christopher.

« [Ils] n’ont peut-être pas réussi à trouver les traîtres... mais, à leur surprise, ils ont trouvé... l’amour ! », écrivait Noovo au lendemain de la diffusion.

Laurie, qui possède un blogue sur Disney (Milady sur Main Street), a, de son côté, romancé son histoire sur ses réseaux sociaux.

« TOME 1 : La princesse et le chevalier

Dans un manoir où régnaient la trahison et le mensonge, une étincelle est née.

Certains croient au hasard. D’autres pensent que ce sont leurs bonnes étoiles qui ont mené la princesse et le chevalier entre ces murs brumeux. Ce qui est sûr, c’est qu’aucun d’eux ne se doutait que ce jeu meurtrier allait plutôt révéler de charmants lendemains.

Il n’y a pas que les loyaux qui ont gagné. Deux cœurs amoureux ont aussi récolté une douce victoire.

Destinés à vivre heureux, scintillants, fidèles. »

Précisons que ces retrouvailles des invités au Manoir Rouville-Campbell ont été plutôt mouvementées. Évidemment, il a été question de la fausse fille handicapée de Michel. Presque que tous les participants ont condamné vigoureusement ce mensonge. Étienne n'a pas été épargné non plus, tout comme Meriem, dont l'attitude trop bouillante a été déplorée par plusieurs. Même les vainqueurs ont reçu quelques éclaboussures alors que les joueurs ont laissé entendre que l'apport de Cédric et Chelsea dans le jeu n'avait pas été assez substantiel pour se mériter le tiers du butin.

