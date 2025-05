Le public fait une demande aux producteurs de Sucré salé

Mercredi, à Sucré salé, les chroniqueurs officiels ont laissé leur place à un p'tit nouveau, Maxim de Star Académie.

En effet, le jeune chanteur énergique a foulé le tapis rouge du spectacle We Will Rock You à titre de collaborateur invité.

Maxim était comme un poisson dans l'eau dans ce rôle, pourtant nouveau pour lui.

Il s'est adressé à la fois aux artistes de la production qu'aux invités vedettes qui ont foulé le tapis rouge, dont faisaient notamment partie ses consoeurs et confrères de Star Académie.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont été emballés par le talent d'intervieweur du jeune homme et demandent à ce qu'il revienne plusieurs fois au fil de la saison.

« Très belle entrevue de Maxim! On veut le revoir dans les prochaines semaines 🤩 »

« Félicitation tu as été très bon 👍 »

« Maxim très bon tu semble très à l'aise espérant que tu vas revenir!!! »

« Maxime est juste WoW! Très très bon en intervieweur 👏👏👏 »

« Bravo Maxim…ça te va bien…comme un Pro…👏👏👏 »

« Félicitations Maxim. Très professionnel. On croirait que tu l'as fait plusieurs fois. Marie Eve Janvier l'a remarqué. 😍 »

« On dirait que tu as fait cela toute ta vie! »

Bonne nouvelle! TVA nous confirme que trois topos sont prévus avec lui d'ici la fin de la saison.

Il possède définitivement la dégaine et la curiosité que nécessite ce métier devant les caméras. Go Maxim!

Sucré salé se poursuit, du lundi au vendredi à 18 h 30, sur les ondes de TVA.