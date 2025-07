Le physique de Bruno Blanchet subjugue le public québécois sur une nouvelle photo

On savait que Bruno Blanchet, 61 ans, était un sportif, un coureur émérite qui accumule les victoires, mais sa musculature a épaté la galerie sur la plus récente photo qu'il a partagée sur ses réseaux sociaux.

On le voit en pleine course en montagne. Son corps athlétique a de quoi impressionner. Voyez la photo au bas de l'article.

Dans cette publication, Bruno Blanchet expliquait qu'il était arrivé en troisième place d'une course de 41 km sur un dénivelé de 2200 m en Thaïlande. Il était étonné de cette position et a comparé le parcours officiel à celui qu'indiquait sa montre intelligente pour se rendre compte qu'il avait manqué une boucle.

« Qu’est-ce que je fais maintenant? », indique-t-il.

Une troisième place au classement général, ça se traduit par des très bons points au classement ITRA, ça… Et 9 podiums d’affilée, c’est un super bel accomplissement, surtout quand on en vise 25 en 2025, et que pour y arriver, il ne faut pas en rater + qu’un dans l’année!

Et sérieusement, entre vous et moi, quand on triche sans s’en apercevoir, est-ce que c’est tricher? », écrit-il.

« J’ai remis ma médaille en leur expliquant que je ne la méritais pas, cette place sur le podium.

Parce que j’avais commis une faute.

Parce que dans le sport, la véritable réussite ne se mesure pas uniquement aux résultats, mais à la manière dont on les obtient.

[...]

Pour être certain d’atteindre l’objectif de 25 en 25, je me suis inscrit à deux courses supplémentaires, j’ai redoublé d’effort à l'entraînement, et devinez quoi?

Je les ai gagnées toutes les deux.

🏆🏆

Et de 10! »

Très inspirant!

Lisez son texte complet ci-dessous.