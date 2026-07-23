Le musicien Oliver Jones est décédé

Véritable onde de choc dans le milieu artistique et musical québécois ce mercredi, alors que nous avons appris avec tristesse le décès du pianiste Oliver Jones.

Âgé de 91 ans, Oliver était surnommé le « prince du jazz », lui qui cumulait 80 ans de carrière. Pianiste d'exception, Oliver a révolutionné la scène montréalaise, dont le talent dépassait les frontières. Sa passion pour le jazz l'a amené à produire une vingtaine d'albums au fil des années. Il a d'ailleurs été une figure incontournable du Festival international de jazz de Montréal, où il a participé à plus de 25 éditions.

Au cours de sa prolifique carrière, Oliver Jones a été décoré de plusieurs récompenses prestigieuses, dont de nombreux Félix, des Juno, ainsi que des doctorats honorifiques. Il a même été récompensé de l'Ordre national du Québec et du Canada.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités connues ont ainsi rendu hommage au jazzman, à commencer par son grand ami Gregory Charles, pour qui Oliver a longtemps joué le rôle de mentor.

« Le pays, la province, la ville de Montréal perdent en lui un de leurs citoyens les plus talentueux, les plus courageux et les plus distingués. Oliver Jones était un grand pianiste, évidemment, mais il était surtout un grand homme. Pas très flamboyant, pas très loquace, sans un soupçon d’égo ou de malice. Toujours disponible pour servir un ami, une bonne cause. Il était l’un des derniers héroïques musiciens noirs issus de l’époque multicolore des cabarets de jazz de Montréal. [...] En écrivant ses lignes, mes yeux s’embrument parce que le départ d’Oliver, c’est le départ d’un ami, d’un grand oncle, d’une idole mais surtout d’une époque lointaine où le talent avait plus de valeur que le marketing, la tendresse avait plus de valeur que la rivalité et la politesse et la noblesse de coeur triomphaient encore sur l’arrogance. »

Lisez son hommage complet en bas de cet article.

Sa contribution au jazz, son amour indélébile pour l'art et son charisme marqueront à jamais la scène internationale de la musique. Une légende nous a quittés cette semaine, insufflant aux générations un riche héritage musical.

Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille, aux collègues et aux amis d'Oliver touchés par son départ.