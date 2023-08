Le look de Valérie Roberts à Osheaga ne passe pas inaperçu

Osheaga est l'occasion idéale pour les fans de mode de s'éclater et d'enfiler des tenues audacieuses.

On peut dire que Valerie Roberts y est allée all in pour sa première journée au festival, alors qu'elle arborait un chapeau haut de forme scintillant qui n'est certainement pas passé inaperçu.

Elle a reçu beaucoup de compliments sur ses réseaux sociaux.

Voyez son look au bas de l'article.

Tout le gratin montréalais était réuni au parc Jean-Drapeau vendredi (et fera de même samedi) pour participer à l'évènement musical de l'été.

Ophélia d'OD Afrique du Sud et l'influenceuse Emy-Jade portaient les deux autres looks les plus remarquables de cette première journée de festivités. Voyez-les ci-dessous.