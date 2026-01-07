Accueil
Le fils d'Ingrid Falaise pose pour une populaire marque de vêtements

Il est magnifique!

Image de l'article Le fils d'Ingrid Falaise pose pour une populaire marque de vêtements
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Il y a quelques mois, l'autrice et comédienne Ingrid Falaise annonçait que son fils se lançait dans l'univers de la mode et qu'il était dorénavant représenté par l'agence Humankind.

Quelques mois plus tard, on retrouve Émil dans une séance photo pour une populaire marque.

En effet, le jeune homme pose pour la marque Psycho Bunny, dans un gilet turquoise qui rappelle la couleur de ses yeux.

Voyez les clichés dans la publication de sa fière maman ci-dessous.

Elle écrit : « Et c’est parti ! Les premières images de Émil lors de son contrat pour Psychobunny »

N'est-il pas magnifique?

Nous lui souhaitons plein d'autres contrats dans les années à venir, à l'image de ce début étincelant!

Rappelons que le dernier roman d'Ingrid Falaise, Fille-mère, est une lecture aussi captivante que nécessaire, qui plonge dans un pan douloureux de notre histoire québécoise. C'est à lire! Le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies.

On espère revoir bientôt la comédienne à la télévision!

Informations complémentaires

Version: 2.24.4 - caf93b4c