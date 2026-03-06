Le fils de Vincent Graton et France Beaudoin pose sur un tapis rouge

Cette semaine avait lieu la première du film Au revoir pluton dans le cadre du FIFEM (Festival international du film pour enfants de Montréal) en présence des artistes et artisans de la production.

Théo Beaudoin-Graton, le fils de Vincent Graton et de France Beaudoin, a posé sur le tapis rouge. Voyez sa photo au bas de l'article.

Théo a étudié en « Arts, Lettres et Communication : Profil Théâtre » au Cégep Saint-Laurent. Il est aussi professeur et chorégraphe de routines de compétitions de danse au Centre de danse Espace IDance. Il a tenté sa chance à Révolution puis a été danseur lors des Soirées Mammouth de 2021 à 2023, ainsi qu'à Zénith en 2024. Au revoir pluton est son premier projet en tant qu'acteur.

Il n'est pas le seul enfant de parents connus qui figure au générique de la comédie musicale. Raphaëlle Morissette, la plus jeune fille Louis Morissette et Véronique Cloutier, fait aussi partie de la distribution. D'ailleurs, elle foulait le tapis rouge avec son papa jeudi soir. Voyez sa photo au bas de l'article.

Dans l'espace galactique, une charmante petite planète du nom de Pluton rêve d'intégrer le corps de ballet officiel du Système solaire. Avec l'aide de son meilleur ami astéroïde Cérès, et de son découvreur humain Clyde William Tombaugh, elle fera tout pour y arriver. Dans ce film jeunesse où les humains et les planètes partagent la vedette, le spectateur accompagnera Pluton dans sa quête de sens et de célébrité, jusqu'au moment où elle devra faire face à son destin.

Le film, scénarisé et réalisé par Sarianne Cormier, prend l'affiche le 27 mars prochain.