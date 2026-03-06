Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Le fils de Vincent Graton et France Beaudoin pose sur un tapis rouge

Il ressemble beaucoup à son papa!

Image de l'article Le fils de Vincent Graton et France Beaudoin pose sur un tapis rouge
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine avait lieu la première du film Au revoir pluton dans le cadre du FIFEM (Festival international du film pour enfants de Montréal) en présence des artistes et artisans de la production.

Théo Beaudoin-Graton, le fils de Vincent Graton et de France Beaudoin, a posé sur le tapis rouge. Voyez sa photo au bas de l'article.

Théo a étudié en « Arts, Lettres et Communication : Profil Théâtre » au Cégep Saint-Laurent. Il est aussi professeur et chorégraphe de routines de compétitions de danse au Centre de danse Espace IDance. Il a tenté sa chance à Révolution puis a été danseur lors des Soirées Mammouth de 2021 à 2023, ainsi qu'à Zénith en 2024. Au revoir pluton est son premier projet en tant qu'acteur.

Il n'est pas le seul enfant de parents connus qui figure au générique de la comédie musicale. Raphaëlle Morissette, la plus jeune fille Louis Morissette et Véronique Cloutier, fait aussi partie de la distribution. D'ailleurs, elle foulait le tapis rouge avec son papa jeudi soir. Voyez sa photo au bas de l'article.

Dans l'espace galactique, une charmante petite planète du nom de Pluton rêve d'intégrer le corps de ballet officiel du Système solaire. Avec l'aide de son meilleur ami astéroïde Cérès, et de son découvreur humain Clyde William Tombaugh, elle fera tout pour y arriver. Dans ce film jeunesse où les humains et les planètes partagent la vedette, le spectateur accompagnera Pluton dans sa quête de sens et de célébrité, jusqu'au moment où elle devra faire face à son destin.

Le film, scénarisé et réalisé par Sarianne Cormier, prend l'affiche le 27 mars prochain.

Mentionné dans cet article

Photo de Théo Beaudoin-Graton
Théo Beaudoin-Graton

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.25.0 - db4a5a7a