Le fils de Maripier Morin vous fera complètement craquer sur cette photo

Ce week-end, Maripier Morin et Jean-Philippe Perras fêtaient le premier anniversaire de leur petit garçon, Henri.

Le thème de la fête était : la plage. Découvrez le décor spectaculaire créé par l'entreprise québécoise Fête pour emporter au bas de l'article.

Le petit Henri n'a pas hésité à plonger ses petites mains dans le crémage de son gâteau. Voyez sa belle frimousse sur la photo ci-dessous.

« 1 an de toi. Notre Henri-toutou, gros-Henri, Henri-doux.

Tu aimes la musique, te coller et rire des blagues de ta grande soeur.

Tu as, bien malgré toi, été notre petit phare à tous. La lumière qui émane de toi nous as réchauffé le coeur, nous as donné envi de continuer de sourire, de rire et de trouver la vie belle, même dans les tourments.

Bonne fête mon gros ours. ❤️ », écrivait la fière maman sur ses réseaux sociaux.

Rappelons que Maripier et Jean-Philippe sont en pleine rénovation de leur propriété. Elle deviendra bientôt une maison bigénérationnelle et accueillera les parents de Jean-Philippe. Une série documentaire de Crave relatera les étapes de ce projet de coeur. Plus de détails ici.