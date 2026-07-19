Le fils de Maïka Desnoyers joue dans une publicité avec Rachid Badouri

La période estivale bat peut-être son plein, mais cela n'empêche guère les parents à se tourner les yeux vers la nouvelle année scolaire. Dans cette optique, cette semaine, l'entreprise Best Buy a dévoilé une nouvelle publicité sur ses réseaux sociaux, alors qu'elle souhaite aider les parents à trouver le matériel scolaire requis pour leurs enfants.

Dans cette annonce, on y voit ainsi l'humoriste Rachid Badouri dans le rôle du porte-parole de la boutique, aux côtés du jeune Hayden Latendresse, qui joue l'étudiant. On le voit affairé à l'ordinateur et sur une console de jeux.

Vous pouvez voir la publicité complète ci-dessous.

Il s'agit d'un premier contrat de ce genre pour le fils de Maïka Desnoyers. Visiblement fière de son fils, né de sa précédente union avec Guillaume Latendresse, la populaire courtière immobilière a tenu à répondre aux interrogations des internautes, qui étaient nombreux à lui demander s'il s'agissait réellement d'Hayden.

« Il a passé une audition pour ce rôle muet, et il l'a eu! Ça fait que si vous voyez l'annonce avec Rachid, c'est bel et bien mon beau Hayden Latendresse qui est dedans! »

Depuis quelques semaines déjà, Hayden passe ses vacances scolaires à la maison, lui qui a amorcé l'an dernier des études au Prep School Trinity-Pawling, à New York. Alors que la nouvelle année scolaire se dessine (déjà!) à l'horizon, on lui souhaite également beaucoup de succès dans la suite de sa carrière de hockey.

De son côté, Maïka et son complice Daniel Corbin se préparent tout doucement en vue d'une nouvelle saison de Vendre ou rénover au Québec. Les prochains épisodes, très attendus, verront le jour l'hiver prochain sur les ondes de Canal Vie. On compte les jours!