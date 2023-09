Le fils de 3 ans de Michael Bublé atteint d'un cancer

Le chanteur Michael Bublé confirme aujourd'hui une bien triste nouvelle, soit que son fils de 3 ans, Noah, combat actuellement un cancer.

Bublé et sa femme, Luisiana Lopilato, ont cessé toutes leurs activités professionnelles pour s'occuper du petit qui lutte actuellement pour sa vie.

La nouvelle a été confirmée sur les réseaux sociaux :

« Michael et Lu confirment la maladie de leur fils :Nous sommes dévastés par le récent diagnostic de cancer de notre enfant le plus âgé, Noah, qui reçoit actuellement des traitements aux États-Unis. Nous avons toujours été très loquaces quant à l'importance de la famille et de l'amour que nous avons pour nos enfants. Luisiana et moi avons mis nos carrières sur pause afin de dévouer tout notre temps et notre attention afin d'aider Noah à guérir. Pendant ce moment difficile, nous acceptons vos prières et vous demandons de respecter notre intimité. Nous avons un long voyage devant nous et nous espérons qu'avec le soutien de la famille, des amis et des fans autour du monde, nous gagnerons cette bataille, avec l'aide de Dieu. »