Le Dragon Nicolas Duvernois souligne le 40e anniversaire de sa sublime amoureuse (photo)

L'entrepreneur Nicolas Duvernois a partagé vendredi quelques photos de sa femme, avec qui il a eu trois magnifiques enfants, que nous avons pu apercevoir, d'ailleurs, dans le plus récent épisode de Dans l'oeil du dragon.

Celui-ci souligne la fête de son amoureuse dans des mots tendres : « Joyeux 40ème anniversaire à Karo, la femme de ma vie. On s’est rencontré lorsque tu avais 22 ans et je suis émerveillé de me réveiller à tes côtés, 18 ans plus tard, comme si nous étions encore au tout premier jour de notre amour ❤️ Tu étais et tu es toujours une femme brillante, intelligente, indépendante, courageuse, généreuse et d’une beauté fatale. Je t’aime à l’infini. Merci de rendre ma vie si belle xxx 😘 #joyeux40èmeanniversaire #jetaimealinfini »

Voyez la publication au bas de l'article.

Karolyne Auger Duvernois a été mannequin dans sa jeunesse et a défilé pour les plus grands designers de la planète. En 2006, celle qui détient un diplôme en sommellerie et en gestion a fondé PUR Vodka avec son mari. Elle est également la muse qui a inspiré la recette de romeo’s gin, le gin le plus vendu au Québec et au Canada. Karolyne est également engagée dans différentes causes, notamment auprès du département de gastroentérologie de l’hôpital Sainte-Justine.

Longue vie à ce couple inspirant!