Le Dragon Nicolas Duvernois et sa famille en deuil

Ce week-end, l'entrepreneur et Dragon Nicolas Duvernois a annoncé la mort de son beau-père sur ses réseaux sociaux.

Il raconte que son beau-papa et lui étaient à l'opposé l'un de l'autre : lui est « une machine qui n'arrêtait jamais de parler » et son beau-père était plutôt « un homme de peu de mots ».

Il écrit : « Au fil des années, j’ai appris à vous découvrir, à comprendre l’homme, le mari, le papa, le beau-père et le papi que vous étiez.

Au fond, vous étiez la définition même de la force tranquille. Un grand chêne solidement enraciné au sol. Toujours présent pour les autres, toujours le bon mot au bon moment, vous nous quittez aujourd’hui à votre image. Fort, fier, courageux, persévérant et résilient.

Je suis privilégié d’avoir vécu ses 17 belles années à vos côtés. Merci de m’avoir accepté dans votre petite famille, merci de m’avoir fait confiance non seulement pour épouser votre fille, mais aussi pour être le papa de vos trois petits- enfants d’amour, merci d’avoir toujours cru en moi et surtout de m’avoir énormément appris

Je peux vous assurer que Danielle, Karo et les cocos seront en sécurité avec moi et tous ensemble, on s’assurera de nous remémorer les superbes moments que nous avons vécus. »

L'homme d'affaires partage également des photos souvenirs, que vous pouvez découvrir dans la publication ci-dessous.

Nous offrons à l'entrepreneur et à sa famille nos plus sincères condoléances.

Précisons que nous pourrons retrouver Nicolas Duvernois, président fondateur de Duvernois Esprits Créatifs, ce printemps dans la 13e saison de Dans l'oeil du dragon sur les ondes d'ICI Télé. Il sera à nouveau entouré des investisseurs Isabèle Chevalier, David Côté, Christiane Germain et Georges Karam.