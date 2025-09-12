Le deuxième enfant de Lysandre Nadeau et Claude Bégin est né

Vendredi sur ses réseaux sociaux, Lysandre Nadeau a partagé des photos et des vidéos de sa petite fille, née jeudi.

L'enfant, qui se prénomme Claire, a eu la chance de rencontrer ses deux frères, Blaise et Romain.

Voyez les photos partagées par la maman au bas de l'article.

Les nouveaux parents ont reçu déjà d'innombrables félicitations de la part de leurs amis de la colonie artistique.

Nous joignons notre voix à la leur pour souhaiter beaucoup de bonheur à l'heureuse famille!

Rappelons que nous aurons la chance de voir Lysandre et Claude Bégin dans leur intimité dans une nouvelle série documentaire, intitulée Lysandre + Claude, offerte sur Crave en février 2026.