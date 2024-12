Le chanteur Matt Lang en deuil

Cette semaine, sur les réseaux sociaux du chanteur Matt Lang, les mélomanes québécois apprenaient une bien triste nouvelle : la maman de l'artiste, Josée, est décédée.

« Josée était non seulement une femme exceptionnelle, toujours souriante, pleine de générosité et prête à tendre la main, elle était aussi sa meilleure amie », indique l'équipe de Matt sur Instagram.

« Comme nous croyons que c'est ce qu'elle souhaitait, Matt donnera ses spectacles cette semaine à St-Hyacinte et Longueil comme prévu. Il ne pourra malheureusement pas tous vous rencontrer et signer des autographes après les spectacles comme il le fait habituellement. Toute l'équipe se joint à Matt pour vous remercier sincèrement de votre compréhension. Il aura besoin de tout l'amour et le soutien possible en ces moments douloureux. Votre compassion et vos pensées lui apporteront certainement un immense réconfort. »

Énormément d'artistes québécois lui ont envoyé de l'amour via un commentaire sous la publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Trudy a écrit : « Mes plus sincères condoléances. Plein d’amour et de douceur 🤍🤍🙏🏼 », Krystel Mongeau a indiqué : « Toutes mes sympathies @matt_lang_music ainsi qu’à toute ta famille 😞🤍 » et Jean-Philippe Dion, qui l'a reçu à son chalet dans le cadre de La vraie nature, a dit : « Immenses pensées pour toi Matt ❤️ ».

Nous joignons notre voix à la leur pour offrir à Matt Lang et sa famille nos condoléances les plus sincères.