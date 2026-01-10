Le calendrier de l'avent : Cath F. a-t-elle été en couple avec Sadjo?

Ce samedi, Catherine F. a répondu aux questions des fans sur ses réseaux sociaux.

La question qui lui a été posé le plus souvent a évidemment été : as-tu eu une relation avec Sadjo?

Rappelons que c'est avec le mannequin vivant à Los Angeles qu'elle a terminé l'aventure du Calendrier de l'avent.

« Comme vous en doutez sûrement, non, je ne suis pas avec Sadjo. Je n'ai jamais été en couple avec Sadjo.

L'émission du calendrier Lava se déroule super vite. Tu sais, on a des connexions, mais on ne se connaît pas vraiment à l'extérieur et tout. Et, comme vous le saurez, moi, je suis très difficile à conquérir.

Donc, ça m'en prend plus que ça. Donc, il se passe rien, malheureusement, avec Sadjo. Je suis toujours cœur à prendre », dit-elle.

La jeune maman mentionne tout de même avoir revu David lors d'une sortie au cinéma et quelques autres garçons rencontrés dans Le calendrier de l'avent. « On a des très belles connexions, mais c'est plus amical. J'ai été ouverte à rencontrer l'amour, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Ça va-tu me prendre un autre télé-réalité? Non, je niaise, je pense que je vais changer de technique », précise-t-elle.

Elle ajoute : « Par contre, j'ai trouvé mon expérience incroyable. C'était tellement le fun. L'expérience d'un plateau de télévision, j'ai tout aimé. J'ai aimé ma complicité avec Kath, la prod et tout. »

Et qu'est-ce qui l'a motivé à faire son choix entre David et Sadjo? « Je te dirais vraiment les points en commun avec Sadjo. On avait vraiment un dialogue pareil. On aimait les mêmes choses, la même musique. La musique, ça fait partie de moi beaucoup. J'ai vraiment cliqué sur sa famille. Sa mère était incroyable. J'ai aimé le vibe, l'énergie. Avec David aussi, c'est pas ça que je dis, mais je me suis bien sentie avec la famille à Sadjo. »

Les 24 épisodes du Calendrier de l'avent sont disponibles sur Crave.