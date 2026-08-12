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Photo : Le bébé de Mélissa Bédard a bien grandi et il est parfaitement adorable!

Aaron a un an et demi.

Image de l'article Photo : Le bébé de Mélissa Bédard a bien grandi et il est parfaitement adorable!
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Aaron, le petit garçon de Mélissa Bédard, est maintenant âgé d'un an et demi.

La chanteuse a partagé une photo de son fiston sur ses réseaux sociaux récemment et on craque complètement!

« Le bonheur facile 💙💙💙💙 », écrit-elle en accompagnement du cliché de l'enfant souriant.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Mélissa semble passer un bel été, entre les vacances en famille et les contrats professionnels.

Il y a quelques jours, elle partageait son bonheur en écrivant ceci sur Facebook : « Je remercie la vie pour chaque journée où je peux respirer cet air, sentir le soleil sur ma peau et me réchauffer au coin du feu. Ce sont souvent les moments les plus simples qui deviennent les plus précieux. » Voyez sa publication ci-dessous.

Elle a aussi eu le plaisir de croiser par hasard le chanteur de Papa Roach au restaurant Montego à Québec, puis a offert quelques représentations du spectacle Ginette Reno – Intemporelle avec de grandes dames québécoises de la chanson et a célébré les 35 ans du Festival de la chanson de Saint-Ambroise, dont elle était la porte-parole.

Rappelons qu'on pourra la retrouver à Chanteurs masqués cet automne en tant qu'enquêtrice.

Mentionné dans cet article

Photo de Mélissa Bédard
Mélissa Bédard

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