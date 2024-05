L'auteur et animateur français Bernard Pivot n'est plus

À l'âge de 89 ans, l'animateur et auteur français Bernard Pivot s'est éteint ce matin aux suites d'un combat contre le cancer.

L'homme était surtout connu pour son emblématique émission littéraire Apostrophes, diffusée sur Antenne 2 (aujourd'hui France 2) de 1975 à 1990. Sa passion pour les livres et son talent pour les mettre en lumière ont contribué à populariser la littérature et à faire découvrir de nombreux auteurs chevronnés au grand public. Et il faut dire que ses fameux tête-à-tête en télévision, à la rencontre de la culture et de la politique, ont fait beaucoup de vagues à l'époque. Certaines entrevues avec des personnalités québécoises, comme avec Denise Bombardier entre autres, sont encore à l'esprit de certains téléspectateurs. Voyez ici un segment tiré des archives de Radio-Canada.

Mais il n'y a pas que pour ses projets en sol européen que l'homme a laissé une empreinte marquante. La carrière du journaliste a été couronnée du poste de président du prestigieux Prix Goncourt de 2004 à 2014. Son amour pour la langue française et sa promotion de la littérature ont traversé les frontières, touchant des millions de francophones à travers le monde, y compris au Québec.

En effet, l’aficionado des mots entretenait des liens étroits avec notre province, où il était largement apprécié pour son engagement envers la langue et la culture. Sa participation à des événements littéraires à Montréal et ses collaborations avec des écrivains québécois ont également contribué à renforcer les rapports culturels entre la France et le Québec.

Son influence, en tant que président du Prix Goncourt, a parallèlement marqué la communauté des auteurs québécois alors que nombre d'entre eux ont été honorés par ce prestigieux prix littéraire français, forgeant la reconnaissance internationale des talents de chez nous.

Si Bernard Pivot a souvent su faire réagir le public d’ici et d’ailleurs, il sera remémoré de notre côté de l'océan pour ses activations à la préservation et à la promotion de la langue française, combat qui occupe encore une place prépondérante dans la culture et l'identité nationale.