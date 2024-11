Lara Fabian souligne un important accomplissement personnel

Depuis déjà 30 ans, Lara Fabian perdure dans le milieu artistique et connaît une popularité sans précédent auprès de la francophonie. Des chansons comme « Je t'aime » et « Je suis malade » résonnent d'ailleurs encore à ce jour dans nos sonorités du quotidien.

Malgré ses succès d'antan, Lara résiste bien à l'idée de se reposer sur ses lauriers, elle qui propose régulièrement de nouveaux projets à déguster, à voir ou à écouter. C'est d'ailleurs dans cette veine que la chanteuse a lancé ce 29 novembre un tout nouvel album, dédié aux fans qui la suivent depuis toutes ces décennies.

Intitulé Je suis pour toi, le projet musical contient 10 chansons originales, sur lesquelles le charme lyrique et vocal de Lara opère. Des titres tels « Je suis là » et « Je suis de toi » deviendront assurément de nouveaux classiques, tout comme « Je t'ai cherché », dévoilé le mois dernier, et qui témoigne de l'histoire déchirante de deux personnes qui s'aimaient et qui se sont retrouvées, après s'être perdues. L'artiste belge a collaboré avec l'auteur-compositeur-interprète Slimane pour la totalité des titres du projet, qui font tantôt écho à la vie, tantôt à la résilience, mais toujours à l'amour.

La couverture de l'album est d'ailleurs tout aussi magnifique que les chansons, alors qu'on peut y voir l'ex-directrice de Star Académie portant une robe de couleur bourgogne, dans un décor naturel enchanteur.

Voyez une photo ci-dessous.