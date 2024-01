Lara Fabian était spectaculaire sur sa photo du Nouvel An

Comme bien des vedettes, Lara Fabian a partagé ses souhaits de nouvelle année avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

La chanteuse n'était rien de moins que spectaculaire sur la photo qui accompagnait ses voeux, que vous pouvez lire ci-dessous.

Voyez le portrait au bas de l'article.

« En cette nouvelle année, que l’espoir illumine vos jours et que vos rêves se réalisent. Que chaque instant soit empli de bonheur, de santé et d’amour. Que cette année soit l’occasion de nouveaux départs, de belles rencontres et de succès inattendus. Bonne année à vous tous ! », a-t-elle indiqué le 1er janvier sur Instagram.

Depuis la fin de la deuxième saison de Star Académie, nous avons peu vu Lara Fabian au Québec. Elle travaille présentement en France.

Les Français pourront la voir en 2024 dans la 10e saison de The Voice Kids sur TF1. Elle sera une coach aux côtés de Slimane, Patrick Fiori et Claudio Capéo. Puis, dès le 19 janvier, elle sera de la nouvelle émission Dream Team : La relève des stars avec Black M, Camille Lellouche, M Pokora, Jenifer et Claudio Capéo. Ces six vedettes ont créé leur équipe avec des enfants talentueux, âgés entre 8 et 14 ans. À chaque étape, les six équipes s’opposeront dans des duels et le public sera amené à voter pour la plus méritoire.

Elle a aussi récemment fait une petite visite en studio pour enregistrer la chanson « Et maintenant » en duo avec Florent Pagny. La pièce figure sur l'album de ce dernier, 2 Bis, sorti en septembre.

Lara Fabian reviendra au Québec cet été dans le cadre de sa tournée Je t'aime. Elle ira au Grand Théâtre de Québec, à la Place des Arts de Montréal ainsi qu'à l'Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Voyez toutes les dates ici.

À noter que sur chacune de ses publications des derniers mois, elle conclut en disant : Le meilleur est à venir. Serait-ce le titre de son prochain album?

Rappelons que la fille de Lara Fabian, Lou Pullicino, a fêté ses 16 ans en novembre dernier. La fière maman a partagé une photo, que vous pouvez voir ici.