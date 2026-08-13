L'amoureuse de Patrick Marsolais se présente en politique

L'animateur Patrick Marsolais a clamé sa fierté sur ses réseaux sociaux cette semaine après que sa conjointe, Elsie Lefebvre, ait annoncé qu'elle se présentait pour le Parti Québécois dans Berthier.

« Je suis tellement fier de toi ❤️❤️

Mon rôle dans les médias fait que je devrai garder un devoir de réserve que je respecte et comprends. Ce matin cependant, vous me permettrez de dire à ma blonde combien je l’aime et l’admire. Peu importe le parti, choisir de faire de la politique est une affaire de cœur et de convictions, n’en déplaise aux cyniques qui n’y voient qu’une affaire de pension, cachés derrière leur pseudo et leur clavier. C’est un abandon de soi, c’est sacrifier sa famille (je te revois dans 8 semaines ma chérie 😂), c’est porter flanc à la critique et aux insultes.

Je suis de tout coeur avec toi Elsie et peu importe le résultat du 5 octobre, je sais que tu auras tenté ta chance pour les vraies raisons.

Je t’aime », écrivait-il mercredi.

Voyez sa publication ci-dessous.

Elsie et Patrick forment un couple heureux depuis 2019. Voyez une photo de couple ci-dessous.

Nous souhaitons bonne chance à Elsie Lefebvre pour les élections du 5 octobre prochain!