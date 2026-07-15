L'actrice Camille Felton a rencontré Tom Cruise cette semaine : voici pourquoi

Récemment, la comédienne Camille Felton a eu la chance de se rendre dans les studios de Warner Bros Studios en Californie afin de visionner la bande-annonce du nouveau film d'Alejandro González Iñárritu, Digger.

Celle-ci n'a pas eu que l'opportunité de voir ces images en grande primeur, elle a aussi eu l'occasion de rencontrer la vedette du film, Tom Cruise!

Nous, jalouses?! Jamais! 🫣

Voyez une photo d'elle en compagnie de la star, considérée comme l'une des plus sympathiques d'Hollywood, dans sa publication au bas de l'article.

En accompagnement du cliché, elle dit ceci : « Non mais qu’est-ce que je viens de vivre 🥹 J’ai eu la chance de rencontrer mais aussi d’échanger avec Tom Cruise (😭) qui le rôle le plus disjoncté dans la comédie noire @diggerthemovie . J’ai vu la bande annonce en primeur aux studios @warnerbrosca et je vous le confirme, Alejandro González Iñárritu va de nouveau tout fracasser avec ce film. 🎥 on se voit au cinéma en octobre prochain!!! 🪏🎬🫶🏻 »

Outre de mentionner qu'il s'agit d'un contenu rémunéré, elle ne mentionne pas pourquoi elle a eu cette incroyable opportunité. Par contre, il faut savoir que, en plus d'avoir joué dans plusieurs longs métrages (Un homme libre, Pédalo, Coeur de slush, Matthias & Maxime), Camille Felton est la cofondatrice du Festival Émergence de Montréal. Elle flirte donc avec le milieu du cinéma depuis quelques années.

Le film Digger, qui raconte l'histoire de l'homme le plus puissant du monde qui se lance dans une mission frénétique pour prouver qu'il est le sauveur de l'humanité avant que le désastre qu'il a déclenché ne détruise tout, prendra l'affiche dans les salles en octobre.