La nouvelle publicité de Noël de Maxi avec Martin Matte vous charmera

Maxi a dévoilé une nouvelle publicité mettant en vedette son porte-parole, Martin Matte.

L'humoriste est assis à une table avec des enfants et teste un nouveau jeu qui consiste à manger des cannes de Noël. Certaines « goûtent le yâble » alors que d'autres sont délicieuses. Les jeunes participants ne doivent pas laisser paraître s'ils ont les bonbons succulents ou les moins appétissants.

À la grande déception de Martin, les bambins de 5 et 6 ans ne sont pas très bons pour faire semblant. Rapidement, on comprend qui a reçu quoi. Ainsi, à la fin de la vidéo, l'humoriste précise que le jeu s'adresse à des personnes de 8 ans et plus.

Voyez la publicité au bas de l'article.

« Maxi sort un nouveau jeu de bluff pour les Fêtes: Rires en cannes! Saurez-vous mentir si votre canne goûte le yâble? On l'a testé sur des enfants et... On ne recommande pas. ✨ 💝 », peut-on lire dans la publication.

À noter que, pour chaque jeu vendu, 1$ sera remis aux Banques Alimentaires du Québec.