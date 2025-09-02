La mère de William Cloutier victime d'un grave accident

Mardi, le chanteur William Cloutier a partagé des photos saisissantes de sa maman à l'hôpital. Celle-ci venait de se faire frapper par un automobiliste distrait.

Elle en ressort avec plusieurs blessures, dont une fracture du sternum et une légère hémorragie au cerveau.

William lance un cri du coeur sur ses réseaux sociaux :

« Ma mère, adepte de Ryker, à 11 h 30, hier, sur la Grande-Ligne, s’apprêtait à tourner dans un rang pour rejoindre une amie. Bien qu’elle ait annoncé son virage à l’avance grâce à son clignotant, l’automobiliste derrière n’a jamais ralenti. Ma mère s’est retrouvée projetée sur l’asphalte.

Résultat : fracture du sternum et de trois côtes, légère hémorragie au cerveau, deux bouts de vertèbres fracturées.

Les causes de l’accident sont encore à l’étude. Chose certaine : quand ma mère était au sol, ce dont elle se souvient, ce sont les cris de désolation de l’automobiliste, qui n’a cessé de répéter :

"Je suis désolé, je ne t’ai jamais vue."

Phrase difficile à entendre, surtout quand on considère qu’il faisait beau et que la route était, comme son nom l’indique, une Grande-Ligne. Qu’a-t-il d’autre à regarder alors si ce n’est pas la personne devant ?

Si cette publication se retrouve dans ton feed, qui que tu sois, j’espère qu’elle pourra te sensibiliser la prochaine fois que tu prendras la route. Moi-même, j’admets ne pas avoir été toujours le plus prudent sur la route. Je ne peux faire autrement que de prendre cet événement comme un avertissement pour ma propre conduite. Ma mère, qui adore promener ses petits-enfants en Ryker au grand bonheur de ceux-ci, aurait pu, ce jour-là, avoir derrière elle mon fils ou ma nièce. 😭

Merci aux gens autour qui sont venus rapidement en aide à ma mère ainsi qu’à l’équipe médicale.

Si vous avez plus de détails sur l’accident, ou désirez lui écrire un beau mot de support en commentaire ou en privé, je penses qu’elle en aura bien besoin pour les prochains mois. 🫶

Je t’aime maman. »

On souhaite un prompt rétablissement à la maman de William et on espère que, nous aussi, que cette publication incite à la prudence sur les routes.