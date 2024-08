La grande fille de Jean-Nicolas Verreault à Osheaga (photo)

Comme bien des adolescentes - et ce malgré la chaleur accablante -, la fille de 19 ans de Jean-Nicolas Verreault était au Parc Jean-Drapeau ce week-end pour participer au festival de musique Osheaga.

Le fier papa a partagé deux clichés de sa grande Mia-T sur ses réseaux sociaux. Sur le premier, on pouvait la voir enlacer un jeune homme qui brandissait un éventail (d'ailleurs il se demandait avec humour qui était le garçon), puis, sur le second, elle posait dans la voiture en se rendant à l'évènement.

Voyez la photo au bas de l'article.

Le public a pu découvrir Mia et ses deux soeurs en famille dans l'émission La cour est pleine, une websérie de Tou.tv dans laquelle Jean-Nicolas Verreault et sa femme, Jannie-Karina Gagné, présentaient leur quotidien avec trois filles aux besoins particuliers (spectre de l’autisme, TDAH, syndrome Gilles de la Tourette, syndrome de Nager, etc.).

Marie-Simone et Romy sont, elles, âgées de 10 et 12 ans.

On retrouvera Jean-Nicolas Verreault dans STAT cet automne. Celui-ci a confirmé son retour de cette façon cette semaine.