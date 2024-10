La fin des souhaits d'anniversaire de Marie-Annick Lépine à sa fille nous donne un pincement au coeur

En ce 22 octobre, l'autrice-compositrice-interprète Marie-Annick Lépine a partagé des souhaits d'anniversaire à sa grande fille, Simone.

Il y a énormément d'amour dans son texte, mais la fin de celui-ci nous donne un petit pincement au coeur.

Lisez-le ici :

« Papa disait de toi que tu avais un cœur en or.

C’est tellement vrai! Tu es une perle.

J’adore ton autodérision, même si je te demande de t’activer dans tes histoires interminables, tu ris et me dis « sois patiente, il y a un punch! »

Tes six alarmes du matin sont exagérées et me font suer. Mais j’adore quand tu me les expliques en pleurant de rire… tu es une petite fille anxieuse qui a besoin d’être rassurée. Par contre, l’alarme pour réveiller ta petite sœur n’est pas nécessaire. Je suis là ma chérie:)

Tu es timide, douce et tu n’as pas d’orgueil mal placé, tu ressembles à ton père. Par contre, tu n’aimes pas les oraux, faire le clown, être le centre de l’attention, tu as peur de te faire chicaner et tu redoutes les mauvais commentaires. C’est moi ça ☺️.

Tu es un beau mélange de nous deux.

Les prochaines semaines seront difficiles pour nous. La fête de papa, ma fête, la date de son décès…

Restons fortes!

Je t’aime ma belle Sisi xx »

Rappelons que Simone a perdu son papa, Karl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants, le 15 novembre dernier, après avoir lutté pendant quatre ans contre un cancer de la prostate.

Voyez une photo de la magnifique jeune femme aux yeux verts ci-dessous.

Bonne fête Simone!