La fille de Richard Martineau victime d'une agression à Montréal

C'est pendant son émission sur QUB que l'animateur Richard Martineau a appris une bien mauvaise nouvelle de la part de ses collègues de travail, comme nous l'indique le Journal de Montréal.

Pendant une pause, celui-ci a appris que sa fille s'était fait agresser dans le Métro de Montréal, une situation terrible qui semble se produire fréquemment depuis quelques mois. On se rappellera qu'Alexandre Champagne avait sévèrement décrié l'agression dont son père avait été victime au même endroit.

Évidemment, on pouvait compter sur Richard Martineau pour aborder sans détour la problématique à son micro.

Il indique, révolté : « L’insécurité dans le métro, c’est rendu une affaire personnelle. »

Il ajoute « C’est rendu dangereux de se promener dans le métro de Montréal », avant de raconter : « Lorsque j’étais jeune, je m’étais fait aussi battre par un gang de rue dans une station de métro, raconte-t-il. La mairesse Valérie Plante est allée voir une station de métro, elle avait fait une petite visite de courtoisie cette semaine pour voir si c’est vrai qu’il y a de l’insécurité et tout ça. Évidemment, sa visite est annoncée d’avance. Il y avait des photographes avec elle et évidemment, ils ont fait le ménage et tout allait bien et tout ça, mais je m’excuse, mais le métro de Montréal c’est rendu dangereux! »

Notons que la fille de Richard Martineau a été frappée au visage par une dame en crise. Elle s'en tire avec plus de peur que de mal, un mal de tête et un oeil noirci. Quelques heures plus tôt au même endroit, toujours selon le JDM, un itinérant avait été poignardé.

Il va sans doute falloir trouver des solutions pour que les résidents de Montréal retrouvent une quiétude d'esprit dans leur propre ville...