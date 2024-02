Photo : La fille de Patrick Bourgeois assiste à l’hommage à son père

Mardi soir avait lieu la première médiatique du spectacle hommage à l’iconique groupe Les BB, par nul autre que Ludovick Bourgeois. Pour l'occasion, sa sœur cadette, Marie-William Bourgeois, foulait le tapis rouge de l'événement. « On est vraiment occupés tous les deux alors c'est la toute première fois que je viens le voir », avouait-elle! Voyez une photo ci-dessous.

La jeune femme nous confiait sa fébrilité. « C'est sûr que c'est stressant. Ça va faire des années que je n'ai pas réentendu un show de mon père. Je pense que ça va vraiment me remettre dans les émotions. C'est mon frère qui chante, avec des images de mon père derrière lui. Ça fait beaucoup. Somme toute, je crois que ça va être une soirée vraiment émouvante et vraiment bien. J'ai vraiment hâte de voir, mon frère a tellement travaillé fort. Je suis touchée qu'il mette en œuvre les chansons de mon père. »

Même s'ils ont près de dix ans d'écart, Marie-William se considère proche du chanteur. « On est assez proches, je dirais. C'est qu'on est tellement occupés, mais quand on peut, on prend le temps de se voir, avec ma sœur aussi! »

Comme Ludovick et leur sœur Pénélope, Marie-William Bourgeois évolue elle aussi dans le domaine des arts. À peine âgée de 21 ans, la lumineuse jeune femme met à profit ses idées comme directrice artistique pigiste et retoucheuse photo. Tout comme sa mère, Mélanie Savard, elle fait aussi quelques contrats comme modèle.