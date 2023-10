La fille de Lydia Bouchard décroche un rôle principal à la télé

Mercredi matin, Radio-Canada a dévoilé la distribution de sa nouvelle série jeunesse, Cirkus.

La fille de Lydia Bouchard, Coco LeMay (photo ici), incarnera la protagoniste, Aria.

Le synopsis officiel se lit ainsi : Aria se fait toujours dire la même chose : elle est trop! Elle rit trop fort, a trop d'idées étranges, et ne cadre dans aucune bande. Mais la vérité est qu'elle s'ennuie et en a assez de ne jamais se sentir à sa place... Au début de l’été, un cirque ambulant débarque dans son petit village trop tranquille : CIRKUS! Grand chapiteau, roulottes colorées, artistes excentriques aux multiples talents : enfin de la magie dans sa vie! Mais Sasha, le jeune clown de la troupe, lui apprend que leur spectacle est en danger. Méga Cirque, un cirque « moderne » dirigé par Magique Maurice, a recruté la moitié des membres de la troupe et volé leurs dates de tournée!

L’arrivée de Cirkus fait aussi des mécontents. À St-Joseph-du-Tubercule, le navet est roi et Rose, propriétaire des Navets Sanschagrin, en est la reine! Or, le terrain où Cirkus s’installe était destiné au futur champ de sa fille Tess, éternelle rivale d’Aria. Seul problème : celui-ci appartient également à Madame Loyale, la maîtresse de cérémonie de Cirkus… et sœur de Rose! Entre les mauvais coups de Rose et de Magique Maurice, Aria aide ses amis à surmonter leurs difficultés. Elle se découvre une deuxième famille, mais aussi une nouvelle passion!

On retrouvera aussi au générique les acteurs suivants : Alex Dupras, Rosalie Turmel, Roman Viau-Diadhiou, Anie Richer, Carol Beaudry, Mélanie Pilon, Amélie Trottier, Karl-Antoine Suprice, Sébastien René, Alice Tran, David Leblanc, Vincent Leblanc-Beaudoin et Bénédicte Mbaididje.

La fiction jeunesse destinée aux jeunes de 6 à 8 ans est écrite par David Leblanc et Mireille Mayrand-Fiset en collaboration avec Marc-Antoine Cyr, Marie-Frédérique Laberge-Milot et Isabelle Pruneau-Brunet.

Les 24 épisodes de 22 minutes prendront l'affiche en 2024-2025 sur ICI TÉLÉ.