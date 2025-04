La fille de Julie Masse et Corey Hart s'est mariée

Corey Hart confirme une magnifique nouvelle sur ses réseaux sociaux aujourd'hui, soit le mariage de sa fille River.

Le mariage a été capté en images et celles-ci sont franchement magnifiques!

Les mariés sont si beaux, comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous.

Corey et Julie ont eu l'occasion d'interpréter une chanson pendant la cérémonie, comme s'il aurait pu en être autrement.

Celui-ci écrit : « My little girl got married 💝 »

Il envoie également ces mots à son public québécois, qui n'a jamais cessé de le suivre : « À nos fans aux Québec,

Julie et moi te remercions beaucoup pour ton soutien et gentillesse envers nous et notre famille!

C’est vraiment touchant de lire tout ces messages.

Je sais que ça fait longue temps depuis les années ´80 (et l’époque de Julie début 1990 ) - Mais c’est très cool que vous soyez toujours là pour nous appuyer. Prends soin! »

Nous offrons nos meilleurs voeux de bonheur à River et Ricky, ainsi qu'à toute la famille élargie.